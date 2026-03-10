Ex Casa del Popolo botta e risposta Pasqui | Il Comune ha perso Meoni | Caso di evasione totale

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comune di Cortona riguardo l’IMU sull’ex Casa del Popolo di Camucia e ha stabilito che l’ente deve pagare 2 mila euro alla cassa delle ammende. La questione ha acceso un dibattito tra Pasqui, che sostiene che il Comune abbia perso, e Meoni, che parla di evasione totale. La decisione è definitiva.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comune di Cortona sull' Imu dell'ex Casa del popolo di Camucia, condannando l'ente al pagamento di 2 mila euro in favore della cassa delle ammende. L'amministrazione aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale spendendo 4 mila euro in spese legali per una causa già persa in secondo grado. La contestazione fu avviata dall'amministrazione Meoni, insediatasi nel 2019, e riguardava le annualità 2015-2018. La cooperativa non negava il debito ma rivendicava la riduzione del 50% prevista per gli immobili inagibili da un decreto del 2011: circa 2.500 euro annui invece dei 4.500 richiesti dal Comune, 25mila euro in totale.