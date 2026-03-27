L’Eresia di Horus | guida alla lettura

L’Eresia di Horus è un evento centrale all’interno dell’universo di Warhammer 40.0, considerato un punto di svolta nella storia della galassia. La narrazione si concentra su una ribellione tra le forze dell’Imperium e quelle del Caos, che ha portato a battaglie decisive e a divisioni profonde tra le diverse fazioni. La vicenda si svolge in un arco temporale che coinvolge numerosi personaggi e pianeti, segnando un momento cruciale per gli eventi futuri.

Se Warhammer 40k fosse un’immensa cattedrale gotica svettante di picchi e guglie su millenni di macerie, poggerebbe sulle fondamenta dell’Eresia di Horus. La guerra fratricida che spaccò in due la galassia non è solamente una saga, è LA storia che definisce l’universo cupo e grimdark del 41esimo millennio. Una “ caduta degli dei ” che precede il lungo crepuscolo di un tetro futuro dove esiste solo guerra. Un mito a lungo accennato nella lore del 41esimo millennio, con dettagli di questa guerra fratricida che sono emersi in svariate opere del franchise, ma che sono con l’uscita della Horus Hersy hanno trovato pieno corpo. L’ordine di lettura dell’Eresia di Horus. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - L’Eresia di Horus: guida alla lettura Articoli correlati Leggi anche: Ritiri di lettura, librerie d’autore e tour nei luoghi dei romanzi raccontano una tendenza in espansione. Secondo il National Geographic, sempre più persone scelgono vacanze ispirate alla lettura Iside e Horus tornano a vivere in Campania: Fernando Mangone al Museo MaM di BuccinoUn intervento pittorico di forte valore simbolico riporta il mito egizio nello spazio contemporaneo del Museo Arte Mangone, tra memoria, sacralità e... L’Ascesa di Horus — Il Primo Passo nell’Eresia | Guida alla Lettura (Serie Horus Heresy #1)