Music On 2026 | Carola e i giganti della techno al Cocoricò

Al Cocoricò di Riccione si terranno due serate consecutive del format Music On, con protagonista il dj Marco Carola. La manifestazione prevede performance di artisti della scena techno e si svolgerà nel locale noto per la sua programmazione musicale. L'evento è programmato per il prossimo fine settimana e attirerà appassionati di musica elettronica da diverse regioni.

Il Cocoricò di Riccione ospiterà due serate consecutive del format Music On, guidato dal dj Marco Carola. L’evento si svolgerà venerdì 1 e sabato 2 maggio 2026 al Viale Chieti 44, con un biglietto d’ingresso a partire da 70 euro. La manifestazione segna la terza edizione di questo appuntamento che ha trasformato la struttura in un punto di riferimento per la musica elettronica. La linea artistica promette una selezione internazionale di artisti della scena house e techno, confermando la vocazione del territorio rivierasco come crocevia culturale. Tra i nomi confermati figurano Blond:ish, East End Dubs, Pawsa e Franky Rizardo, uniti ad altre figure chiave come Seth Troxler e Davide Squillace. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Music On 2026: Carola e i giganti della techno al Cocoricò Articoli correlati Due notti di Music On al Cocoricò: Marco Carola guida una line up mondialeArrivato alla terza edizione, Music On, il format ideato dal dj Marco Carola, torna in esclusiva al Cocoricò di Riccione venerdì 1 e sabato 2 maggio. Carnevale 2026, a Forte Marghera si balla con i "pesi massimi" della technoNotti e concept diversi, un unico obiettivo: portare il pubblico al centro della scena elettronica. Una selezione di notizie su Music On 2026 Carola e i giganti della... Temi più discussi: Due notti di Music On al Cocoricò: Marco Carola guida una line up mondiale; Marzo 2026: clubbing italiano, Miami Music Week, Ultra e Tomorrowland: la nostra guida; NO BORDERS MUSIC FESTIVAL: annunciato il primo artista della 31esima edizione; PELLEGRINA PIBIGAS: Premio Ludovico Di Meo al San Marino Song Contest 2026. Agosto 2026, Music On debutta a Malta: ecco la line-upSabato 1° agosto 2026: Music On e di con Marco Carola farà il suo debutto a Malta: sede scelta il Malta Fairs & Conventions, ampia venue indoor ubicata nel centro dell’isola ... vnews24.it ’Music on’ al Cocoricò. In pista Marco CarolaLa Piramide torna ad accendersi, seguendo il ritmo di Marco Carola e dei migliori deejay del momento. Sabato al Cocoricò... La Piramide torna ad accendersi, seguendo il ritmo di Marco Carola e dei ... ilrestodelcarlino.it Alle 17 Mappature Sonore a cura di @Errata_0 Alle 18 Music in a box presentazione di "Nero, attimo" disco di esordio di JUNI. Dopo Magic Window di @SalvatoreC1970 , si chiude alle 20 con Boards of la Spezia di @whitenoisedept_ Appiccia RadioQuar x.com MATRANGA E MINAFÒ & FRIENDS Sabato 14 Marzo Ristorante Sipari e Sapori, Via Atenasio 8/A , Palermo. Il nostro Dinner-Show firmato Sipari e Sapori porta sul palco uno spettacolo travolgente tra cabaret, musica dal vivo e tanto divertimento con g - facebook.com facebook