La notte di Ibiza diventa ’Galactica’ grazie al Cocoricò

Galactica conquista le notti di Ibiza. Il primo festival hard techno italiano itinerante, creato in collaborazione con il Cocoricò, in pochi anni si è affermato come progetto innovativo e in grado di conquistare i grandi palcoscenico internazionali. La riprova arriva con l’accordo che porterà quest’estate Galactica in paradiso. ovvero all’Eden, tra i locali più conosciuti della notte ibizenca. Nel cuore di Ibiza il format realizzato con la Piramide riccionese porterà le sue sonorità senza compromessi, con un linguaggio sonoro ipnotico e ad alta intensità, radicato nella scena underground europea. Il viaggio che ha portato Galactica a sbarcare sull’isola spagnola è costellato di grandi eventi e del crescente interesse che ha suscitato sulla scena internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

