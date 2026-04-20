Gafforelli | Montello? Dalla parte dei sindaci Interporto a Cortenuova Bergamo non perda l’occasione

Gianfranco Gafforelli è tornato a ricoprire il ruolo di presidente della Provincia di Bergamo, cinque anni dopo l’ultima volta. La sua nomina avviene in un momento delicato, con sfide politiche ancora da affrontare e questioni importanti legate allo sviluppo del territorio. Tra queste, il progetto dell’interporto a Cortenuova, che Gafforelli ha definito un’opportunità da non perdere, e le tematiche attorno a Montello, dove si schiera dalla parte dei sindaci.

Bergamo. Un ritorno che sa di prova di maturità politica. A cinque anni dall’ultima volta, Gianfranco Gafforelli torna al timone della Provincia in una fase complessa, tra equilibri politici ancora da consolidare e dossier aperti che pesano sul futuro del territorio. Il messaggio che lancia dal suo ufficio in via Tasso è chiaro: concretezza e responsabilità. “Queste prime settimane di lavoro sono state impegnative – confida a Bergamonews -. Ho incontrato tutti gli uffici per capire dove fossero le principali criticità”. Un lavoro preliminare che mira a rendere la macchina amministrativa “più snella”, mentre sulla sua scrivania si accumulano documenti e iniziano a emergere le prime questioni da affrontare con i consiglieri che, meno di un mese fa, hanno ricevuto le deleghe.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Gafforelli: “Provincia depotenziata, ma rimane l’ente più vicino ai territori. Bergamo-Treviglio: sostenibilità dei costi da dimostrare”A sostegno della sua candidatura in via Tasso, Gianfranco Gafforelli ha depositato 630 firme di sindaci e consiglieri comunali. Leggi anche: Crisi a Montello, i sindaci del territorio: «Garantire continuità amministrativa»