Gafforelli | Provincia depotenziata ma rimane l’ente più vicino ai territori Bergamo-Treviglio | sostenibilità dei costi da dimostrare

Gianfranco Gafforelli ha presentato una candidatura raccogliendo 630 firme di sindaci e consiglieri comunali presso la sede in via Tasso. Ha dichiarato che la provincia è depotenziata, ma resta l’ente più vicino ai territori. La discussione sulla sostenibilità dei costi riguarda principalmente l’area tra Bergamo e Treviglio. La presentazione si è svolta con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione politica.

A sostegno della sua candidatura in via Tasso, Gianfranco Gafforelli ha depositato 630 firme di sindaci e consiglieri comunali. Nei numeri il candidato del centrodestra unito alla presidenza della Provincia di Bergamo appare favorito, ma la partita è ancora tutta da giocare. È con questo spirito che il primo cittadino di Romano di Lombardia si presenta all’appuntamento elettorale del 15 marzo che lo vedrà sfidare l’attuale presidente Pasquale Gandolfi. “La compattezza del centrodestra è il motivo che mi ha portato a scendere in campo”, dichiara il 73enne esponente di Forza Italia, già vertice di via Tasso dall’ottobre 2018 al 2021. “Molti Comuni bergamaschi – osserva – sono però amministrati da liste civiche: un dato che impone di guardare anche oltre le logiche di partito”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Provincia di Bergamo, centrodestra unito: il candidato è Gianfranco GafforelliGianfranco Gafforelli, esponente di Forza Italia, sarà il candidato alla presidenza della Provincia di Bergamo di tutto il centrodestra Il futuro... Presidenza della Provincia di Bergamo: Gafforelli si ricandida per il centrodestraIl futuro della Provincia si decide in provincia, a Gorlago, nel vertice ospitato dalla Lega. Tutto quello che riguarda Gafforelli Provincia depotenziata ma.... Argomenti discussi: Gafforelli: Provincia depotenziata, ma è l'ente più vicino ai territori. Gafforelli: Provincia depotenziata, ma rimane l’ente più vicino ai territori. Bergamo-Treviglio: sostenibilità dei costi da dimostrareGafforelli, candidato alla presidenza della Provincia di Bergamo, verso il voto: Serve un piano straordinario per la viabilità. bergamonews.it Gandolfi-Gafforelli, con le firme si apre la corsa per la presidenza della ProvinciaDepositate ufficialmente domenica le candidature. Il presidente uscente: scelta che va oltre le appartenenze. Il sindaco di Romano: cruciale la partecipazione al voto. ecodibergamo.it