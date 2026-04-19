A Pavia, un giovane di 25 anni originario della Sicilia è stato colpito con un cacciavite e trasportato in ospedale, dove è deceduto a causa delle ferite riportate. Tre giovani sono stati fermati dalle forze dell’ordine in relazione all’accaduto. L’episodio ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le dinamiche della vicenda.

AGI - Un 25enne, Gabriele Vaccaro originario della Sicilia, è stato accoltellato a Pavia ed è morto in ospedale per le ferite riportate. L'aggressione è avvenuta la notte scorsa. Teatro del tragico fatto di sangue - si legge sulla stampa locale online - un parcheggio in area Cattaneo alla periferia della città. Secondo una prima ricostruzione il 25enne che era in compagnia di 2 amici, stava recuperando l'auto, quando sarebbe scattata un'aggressione da parte di un altro gruppo di ragazzi. L'uomo sarebbe stato colpito con un cacciavite e sono in corso gli interrogatori degli amici che erano con lui. Tre giovani sono stati accompagnati in Questura a Pavia nell'ambito delle indagini per l'omicidio di Gabriele Vaccaro.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Pavia, 25enne siciliano ucciso con un cacciavite: tre giovani fermati

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Accoltellato in piena notte a due passi dal centro di Pavia. È successo questa notte, poco dopo le tre e trenta quando la vittima, Gabriele Vaccaro, 25 anni, insieme a due amici stava recuperando l’auto lasciata nella ex area Cattaneo, vicino alla basilica di San x.com