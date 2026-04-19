Festeggiava il compleanno coi genitori | il dramma di Gabriele annegato a 7 anni Ipotesi omicidio e piscina sequestrata

Un bambino di 7 anni, che stava festeggiando il compleanno con i genitori, è annegato in una piscina di un impianto termale nella provincia di Latina. La procura di Cassino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, e ha sequestrato la piscina nel tentativo di chiarire le cause della tragedia. La morte del bambino ha suscitato attenzione e si attendono sviluppi nelle indagini.

La procura della Repubblica di Cassino, impegnata a far luce sulla drammatica morte di Gabriele Ubaldo Petrucci, il bimbo romano di 7 anni deceduto nella piscina di un impianto termale di Suio Terme a Castelforte (Latina), ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora contro ignoti. Il piccolo, che si trovava in compagnia dei genitori per trascorrere una giornata di festa in occasione del suo compleanno, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, sabato 18 aprile, ma non sono ancora del tutto chiare le cause della morte. Proprio con l’obiettivo di ricostruire le esatte dinamiche dei fatti sono tuttora al lavoro i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Formia e i colleghi della Stazione di Castelforte, la località della provincia di Latina dove sorge il complesso alberghiero.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Festeggiava il compleanno coi genitori: il dramma di Gabriele, annegato a 7 anni. Ipotesi omicidio e piscina sequestrata Notizie correlate Cade in piscina durante la festa per il suo primo compleanno, bimbo muore annegato: dramma in BrasileUn bimbo è morto annegato in una piscina durante la festa per il suo primo compleanno. Leggi anche: Gabriele morto a 7 anni nella piscina delle terme; l'area sequestrata, analisi sul bocchettone. Cosa sappiamo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Famiglia nel bosco, contatti con i figli solo in videochiamata: il triste compleanno di Catherine; Luca Argentero, 48 anni e festa in famiglia: L'universo diventerà diverso, la dolce dedica di Cristina Marino; Antonino Cannavacciuolo ha compiuto 51 anni: il compleanno lo festeggia a Villa Crespi con la sua brigata; Famiglia nel bosco e l'appello per Catherine: Sta male, domani fatele passare il compleanno con i figli. Festeggiava il compleanno coi genitori: il dramma di Gabriele, annegato a 7 anni. Ipotesi omicidio e piscina sequestrataGli inquirenti, che attendono l’esito degli esami autoptici per comprendere le cause della morte, hanno aperto un fascicolo contro ignoti ... msn.com Bambino annegato in piscina: era in vacanza nel pontino con i genitori per festeggiare il compleannoLa morte del piccolo Gabriele, appena sette anni, ha sconvolto profondamente la comunità e lascia ancora molti interrogativi aperti. Il ... latinapress.it Giovedì 16 aprile, nella città di Sidone, nel sud del Libano, le auto suonavano il clacson e la gente festeggiava: la folla esultava, cantava e faceva il segno della vittoria mentre entrava in vigore la tregua di 10 giorni tra Libano e Israele. facebook