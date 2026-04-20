Il difensore è tornato in campo, contribuendo alla vittoria del Milan contro l'Hellas Verona. La squadra ha concluso l'incontro senza subire gol, ottenendo tre punti fondamentali in trasferta. I dati stagionali indicano come la presenza del giocatore abbia influenzato positivamente la solidità difensiva del club. La partita si è svolta al Bentegodi, dove il Milan ha mantenuto la porta inviolata.

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© Calcionews24.com - Gabbia meglio di un’equazione matematica: torna lui, il Milan vince e fa clean sheet! I numeri della sua stagione nascondono questa grande verità

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