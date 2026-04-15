Conceicao continua a stupire all’Al Ittihad | dentro alla stagione del portoghese in Arabia i numeri nascondono questa grande verità

Sérgio Conceição prosegue la sua esperienza sulla panchina dell’Al Ittihad, squadra dell’Arabia. Durante questa stagione, il tecnico portoghese ha registrato risultati che attirano l’attenzione, anche se i numeri ufficiali non sempre raccontano tutta la storia. La sua gestione sembra aver portato alla squadra miglioramenti e successi, mantenendo alta l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. La sua presenza continua a essere uno degli elementi più discussi nel campionato locale.

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