Conceicao continua a stupire all’Al Ittihad | dentro alla stagione del portoghese in Arabia i numeri nascondono questa grande verità

Da calcionews24.com 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sérgio Conceição prosegue la sua esperienza sulla panchina dell’Al Ittihad, squadra dell’Arabia. Durante questa stagione, il tecnico portoghese ha registrato risultati che attirano l’attenzione, anche se i numeri ufficiali non sempre raccontano tutta la storia. La sua gestione sembra aver portato alla squadra miglioramenti e successi, mantenendo alta l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. La sua presenza continua a essere uno degli elementi più discussi nel campionato locale.

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