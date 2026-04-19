Torna Gabbia e il Milan ritrova vittoria e clean sheet | i numeri del Diavolo con e senza il 46

Dopo l'ingresso in campo di Matteo Gabbia, difensore nato nel 1999, il Milan ha conquistato una vittoria contro il Verona e mantenuto la porta inviolata. La presenza del giocatore ha segnato il ritorno in campo della squadra con una prestazione senza subire gol, mentre nelle partite senza di lui i risultati sono stati diversi. I numeri evidenziano come la sua presenza abbia influenzato le prestazioni difensive del club.

Il Milan torna da Verona con tre punti pesantissimi e un segnale altrettanto chiaro: con Matteo Gabbia in campo, la difesa cambia volto. L’1-0 del 'Bentegodi' riporta i rossoneri al successo dopo due sconfitte consecutive contro Napoli e Udinese e, soprattutto, al clean sheet, che mancava dall’8 marzo, giorno del derby contro l’Inter. Si tratta del tredicesima partita stagionale conclusa a porta inviolata: soltanto Inter, Roma e Como hanno fatto meglio dei rossoneri finora. La vittoria senza gol subiti coincide con il rientro del centrale classe 1999, fermo da oltre un mese per un intervento per risolvere un problema di ernia inguinale effettuato a Londra lo scorso 3 marzo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Torna Gabbia e il Milan ritrova vittoria e clean sheet: i numeri del Diavolo con e senza il 46 Notizie correlate Lazio-Milan, il Diavolo punta al terzo clean sheet consecutivo: ecco da quando non succedeL'obiettivo del Milan nella trasferta contro la Lazio, ovviamente, è portare a casa i 3 punti. Leggi anche: Parma, i numeri del Cuestismo: undici clean sheet e nove vittorie con il minimo scarto Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Milan, le ultime verso Verona: torna la difesa a tre e Gabbia cerca spazio; Milan, cercasi certezze nel 3-5-2 a Verona: torna Gabbia in difesa; Sky, gli elogi di Gabbia: Allegri fenomeno, tutti speriamo resti a lungo; Serie A, 33° turno, le formazioni ufficiali di Verona-Milan. Rabiot e Gabbia fanno risorgere il Milan, Allegri torna alla vittoria e a Verona si riprende il 2° postoUn gol di Adrien Rabiot permette al Milan di vincere 1-0 in casa del Verona e di riportarsi al secondo posto in classifica, a pari merito con il Napoli ... fanpage.it Il Milan torna al 3-5-2 contro l’Hellas Verona con Gabbia titolareIl Milan di Massimiliano Allegri cerca riscatto con il ritorno al modulo 3-5-2 e la fiducia riposta in Matteo Gabbia per affrontare l’Hellas Verona. Il Milan, sotto la guida di Massimiliano Allegri, h ... notiziemilan.it Gabbia torna e torna la squadra di sempre #VeronaMilan 0-1, la partita che ci aspettavamo Pulisic si deve svegliare, #RafaLeao dà segnali x.com ’ Tutto confermato rispetto alle indicazioni della vigilia: torna Gabbia in difesa dopo due mesi, Athekame preferito a Saelemaekers a destra Queste le scelte di Allegri per Hellas Verona-Milan #veronamilan #milanpress facebook