Il Potenza ha vinto 3-0 contro il Sorrento, interrompendo una serie negativa. La partita si è svolta sul campo del Potenza, che ha segnato tre gol senza subirne nessuno. La gara rappresenta un risultato importante dopo la sconfitta di Pasquetta contro il Casarano.

Il Potenza ha ottenuto una vittoria netta e convincente per 3-0 contro il Sorrento, spezzando la serie negativa subita durante la sfida di Pasquetta sul campo del Casarano. La competizione di Serie C, giunta alla sua 36ª giornata, ha i padroni di casa del Viviani dominare l’incontro grazie a una prestazione solida che ha permesso di riscattare le prestazioni precedenti. L’efficacia tattica di De Giorgio e la gestione dei momenti chiave. La squadra guidata dalla guida tecnica di De Giorgio ha dimostrato una capacità di gestione della gara superiore, riuscendo a sbloccare il confronto già nei minuti iniziali. Al 9?, infatti, Siatounis ha trasformato un calcio di punizione aprendo la strada al successo lucano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Potenza travolge il Sorrento: trionfo netto con tre reti piazzate

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