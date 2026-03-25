Rescaldina furto al cimitero | rubata una statua di bronzo alta un metro

A Rescaldina, nel cimitero cittadino, è stata rubata una statua di bronzo alta circa un metro. L’episodio si è verificato il 25 marzo 2026 e ha attirato l’attenzione delle autorità locali. Si tratta di un furto che si aggiunge ad altri simili avvenuti recentemente nella zona. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Rescaldina (Legnano), 25 marzo 2026 – Un nuovo episodio di furto colpisce il cimitero cittadino a Rescaldina, alimentando la preoccupazione per un fenomeno in crescita sul territorio. Nella notte tra il 20 e il 21 marzo, ignoti hanno sottratto una statua funebre in bronzo alta circa un metro da una tomba di famiglia. Episodi analoghi. Il furto è stato scoperto nelle ore successive e prontamente segnalato ai carabinieri della Stazione di Rescaldina, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi tempi si sta registrando un aumento di episodi simili nei cimiteri della zona, spesso legati al furto di manufatti in bronzo, materiale particolarmente richiesto nel mercato illecito gestito da gang dell'est. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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