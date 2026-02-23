Furto notturno a Torrione ladri scassinano La Casa di Betty | si indaga

L’azione è durata pochissimo: il tempo necessario per impossessarsi del registratore di cassa con le monete contenute all’interno e di un computer, per poi allontanarsi rapidamente Raid notturno ai danni di un’attività commerciale a Salerno. A essere preso di mira, nelle prime ore del mattino, è stato il negozio di articoli da regalo “La Casa di Betty”, situato in via Sabato Robertelli. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 3:30. I responsabili, dopo aver manomesso la saracinesca – che sarebbe stata cosparsa di sostanze lubrificanti per renderne più semplice il sollevamento – hanno mandato in frantumi la vetrata d’ingresso e si sono introdotti nel locale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

