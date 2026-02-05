Colpo notturno in un bar-tabacchi | furto e danni per 15.000 euro

Questa notte, due ladri hanno svaligiato il bar-tabacchi di Via della Seta, in corso Martiri della Libertà, a Brescia. Sono entrati intorno all’1.30, hanno forzato la porta e si sono portati via sigarette, denaro e altri articoli, provocando danni stimati in circa 15.000 euro. La scena si è svolta in pochi minuti, e ora le forze dell’ordine cercano di identificare i responsabili.

Spaccata nella notte tra martedì e mercoledì a Brescia. Intorno all'1.30, il bar-tabacchi Via della Seta, in corso Martiri della Libertà, è stato preso di mira da due ladri entrati in azione con un colpo rapido e ben organizzato.I due malviventi, entrambi con il volto coperto dai cappucci delle.

