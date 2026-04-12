Nella notte, un furto ha interessato un ristorante hamburgeria situato all’incrocio tra corso Garibaldi e via del Portone a Reggio Emilia. I malviventi hanno causato danni stimati in circa 4.500 euro, penetrando nel locale e mettendo a segno il colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti e le rilevazioni del caso. La proprietà ha già sporto denuncia.

Un’improvvisa incursione notturna ha colpito il ristorante hamburgeria Welly, situato nel cuore di Reggio Emilia all’incrocio tra corso Garibaldi e via del Portone. I malviventi hanno violato la struttura forzando l’ingresso principale, mettendo in disordine l’intero locale e sottraendo tre tablet insieme al denaro custodito nella cassa. L’amara scoperta è avvenuta questa mattina quando i proprietari sono arrivati per aprire l’attività, trovandosi di fronte una scena di caos totale. Il bilancio materiale del colpo è stimato in circa 4500 euro tra danni strutturali e beni sottratti. Per l’attività, operativa da ormai quasi due anni, si tratta di un evento isolato che non aveva mai segnato la storia del locale fino a questa notte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Emilia: furto notturno in un’hamburgeria, 4500 euro di danni

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Reggio Emilia, tenta furto in un market e viene arrestatoReggio Emilia, 1 aprile 2026 - E’ entrato di sera in un market per rubare ma è stato bloccato dagli agenti di una Volante e arrestato.