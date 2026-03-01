Tentato furto di un Rolex da 105mila euro e soldi falsi nello zaino | arrestato 17enne

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato un 17enne di Roma, accusato di aver tentato di rubare un Rolex del valore di 105.000 euro e di aver portato nello zaino banconote false. L’arresto è avvenuto nel corso di un intervento in città, dove il giovane ha opposto resistenza ai militari. La vicenda riguarda azioni di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

I Carabinieri della compagnia di Riccione hanno tratto in arresto un 17enne domiciliato a Roma, ritenuto presunto responsabile di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’attenzione dei militari, impegnati in un servizio di pattuglia a piedi nel centro di Cattolica, è stata attirata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Vende 4 Rolex da 230mila euro ma viene pagato con soldi falsiLa segnalazione alle forze dell'ordine è arrivata intorno alle 2:45 del 17 gennaio da un hotel in zona Bravetta.

Maxi (tentato) furto da 1.500 euro all’Esselunga: arrestato dai carabinieri, la complice scappaUna spesa “fantasma” da oltre mille euro, nascosta tra zaino e giubbotto, e un tentativo di uscita dalle casse che non è passato inosservato.

Contenuti utili per approfondire Rolex da

Temi più discussi: Modena: denunciato 53enne dalla Polizia di Stato per tentato furto aggravato ai danni di un esercizio pubblico; Assalto al maglificio, strada sbarrata e fuga nei campi: così è saltato il colpo; Li segue a piedi fino all’auto: dipendente dell’Oviesse smaschera il tentato furto di camicie; Sorpreso mentre tenta il furto di un'auto, tira calci, pugni e morde un agente: un arresto in Barriera di Milano.

Tentato furto a uno sportello ATM: arrestato a Gaeta un 43enne dopo l’allarme al 112Gaeta, tentato furto aggravato a uno sportello ATM: i Carabinieri arrestano in flagranza un 43enne dopo una segnalazione al 112. Arresto convalidato in rito direttissimo, disposti i domiciliari con br ... latinaquotidiano.it

Tentati furti tra Fiumara, via di Francia e via XX Settembre: quattro denunce in poche oreNel mirino negozi di abbigliamento e un supermercato. Un uomo è stato sorpreso sul balcone di un appartamento disabitato in via della Cella con attrezzi da scasso ... lavocedigenova.it

Il Lady-Datejust di @Rolex. Un concentrato di forza ed eleganza ancora più scintillante. Presenta tutti i segni distintivi del Datejust all’interno di una cassa più piccola, da 28 mm. È altrettanto robusto, affidabile e preciso. In acciaio Oystersteel e oro giallo. Quad - facebook.com facebook

Truffato l'ex calciatore Marco Modolo: vende un Rolex da 8mila euro ma i soldi non arrivano x.com