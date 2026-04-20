Furto di batterie sulla SP 88 | il sindaco in strada per il traffico

Un furto di batterie sulla strada provinciale ha causato un'interruzione improvvisa del traffico, portando le autorità locali a intervenire direttamente sul luogo. La mancanza di alimentazione ha reso necessario un intervento manuale per regolare il flusso dei veicoli, in una zona già nota per la sua pericolosità. Il sindaco si è recato sul posto per coordinare le operazioni e garantire la sicurezza degli automobilisti.

Il silenzio improvviso di un dispositivo elettronico ha scatenato il caos sulla SP 88, costringendo le autorità locali a una gestione manuale del traffico in un punto già estremamente pericoloso. Nella notte tra sabato e domenica, degli ignoti hanno violato l’area del cantiere situato nella zona di Contrada, asportando le batterie necessarie al funzionamento del semaforo che regola il senso unico alternato nel tratto colpito dalla frana. L’anomalia è stata rilevata dai tecnici della viabilità all’alba di domenica, quando il segnale luminoso non rispondeva più ai comandi. Non si è trattato di un guasto tecnico: la Polizia Locale, intervenuta rapidamente sul posto per accertare i fatti, ha confermato che il problema era di natura penale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Furto di batterie sulla SP 88: il sindaco in strada per il traffico Notizie correlate Cascina, lavori sulla Sp 31: strada chiusa al traffico nel fine settimanaProseguono i lavori a cura della Provincia di Pisa sulla Sp 31 nel Comune di Cascina, immediatamente al di fuori del centro abitato di via di Corte. Frana sulla ex Strada Statale 88, scatta il tavolo istituzionaleTempo di lettura: 2 minuti In relazione alle gravi criticità connesse al movimento franoso che ha interessato la ex Strada Statale 88 dei Due... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Contrada, rubano le batterie del semaforo: disagi e traffico in tilt; A Contrada rubano le batterie ai semafori del cantiere. Il sindaco: Mi sento umiliato; Ladro seriale mette a segno otto furti in poco più di due anni; CANOSSA. NOTTE DI FURTI SU UN’AUTO RUBATA, POI VANNO AL BAR A FAR COLAZIONE. Contrada, non bastano i disagi sulla Sp88: i ladri rubano le batterie dei semafori mobiliCONTRADA- Sul tratto della Sp 88 di Contrada come se non bastassero i disagi e il passaggio di mezzi pesanti nonostante il divieto ci si mettono ora anche i ladri. Cosa c’entrano i furti con il cantie ... irpinianews.it L’intelligenza artificiale che prevede i furti, la nuova frontiera della sicurezzaUn sistema basato su AI prevede i furti d’auto analizzando dati e comportamenti sospetti in tempo reale, migliorando prevenzione e recupero dei veicoli rubati ... virgilio.it Furto da 250 mila euro in Valtellina, ladri bloccati nella notte mentre caricano la refurtiva Due uomini sono stati arrestati a Mantello dopo aver forzato un’azienda di componenti per auto sportive e rubato 25 cofani di alto valore. Decisivo l’allarme e il rapido inte facebook