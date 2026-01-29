frana sulla ex strada statale 88 scatta il tavolo istituzionale

L’Amministrazione comunale di Avellino ha convocato un tavolo istituzionale dopo la frana sulla ex Strada Statale 88 dei Due Principati. I tecnici sono stati sul posto a Bellizzi Irpino per valutare i danni e capire come intervenire. La sicurezza dei cittadini resta al primo posto.

Tempo di lettura: 2 minuti In relazione alle gravi criticità connesse al movimento franoso che ha interessato la ex Strada Statale 88 dei Due Principati, l’Amministrazione comunale di Avellino rende noto che, in data 21 gennaio 2026, è stato effettuato, dell’ufficio competente, un sopralluogo tecnico presso la località Cretazzo, nella frazione di Bellizzi Irpino. Al sopralluogo hanno partecipato per il Comune di Contrada il Sindaco, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, e il Comandante della Polizia Municipale, mentre per il Comune di Avellino erano presenti il Dirigente del Settore Patrimonio, il Responsabile del Servizio Pubblica Incolumità ed altri tecnici comunali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

