Furti d’auto in trasferta dal Foggiano a Modugno | in manette la banda dei pezzi di ricambio

Quattro persone sono state poste agli arresti domiciliari a seguito di un’indagine condotta dai carabinieri di Modugno, che ha scoperto un gruppo coinvolto nel riciclaggio di pezzi di auto rubate. Le attività si sono concentrate su furti di veicoli e sul successivo smistamento delle parti di ricambio. Le indagini hanno portato al fermo del gruppo, che operava tra il Foggiano e Modugno.

Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine dei carabinieri della Compagnia di Modugno su un gruppo dedito al riciclaggio di parti di auto rubate.Si tratta di uomini tra i 29 e i 50 anni, tutti originari della provincia di Foggia, indagati a vario titolo per.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Incubo furti d’auto destinate al mercato dei pezzi di ricambio: in arresto due 56enniRACALE - Si stringe il cerchio attorno al fenomeno dei furti di veicoli nel Salento. Cerignola, banda dei furti d’auto decimata: ecco gli arrestatiAssociazione per delinquere finalizzata al furto, riciclaggio e ricettazione di auto. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Torino, scia di furti d'auto: nel mirino il deposito Gerbido e i concessionari; Furti d’auto in trasferta dal Foggiano a Modugno: in manette la banda dei pezzi di ricambio; Furti d'auto addio, arriva l'IA che ti protegge dai ladri di macchine; L'intelligenza artificiale per prevenire i furti d’auto. Furti d'auto addio, arriva l'IA che ti protegge dai ladri di macchineAnalizza i rischi, previene i furti e aiuta a recuperare i veicoli in tempo reale: scopri come funziona quest'intelligenza artificiale anti-ladro. libero.it Furti in auto e rapine, 5 arresti. Preso un 29enne con un jammerL’uomo si è intrufolato dentro un’auto in viale Piave dopo averla aperta grazie a un disturbatore di frequenza. Al Corvetto strappata una catenina a un’anziana. Un commerciante minacciato e derubato i ... ilgiorno.it Violenza e furti, a Cagliari la malamovida non arretra x.com Troppi furti e danneggiamenti nelle campagne, due bandi per ricostituire il gruppo CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook