A Cerignola sono stati arrestati diversi membri di una banda specializzata in furti di auto. Le indagini hanno portato alla decimazione del gruppo, che operava anche nel riciclaggio e nella ricettazione di veicoli rubati. Le autorità hanno notificato le misure cautelari a persone coinvolte in questa associazione per delinquere. Le operazioni sono state condotte per contrastare questa attività criminale.

Associazione per delinquere finalizzata al furto, riciclaggio e ricettazione di auto. È l’accusa contestata a una quindicina di persone arrestate nella mattinata si martedì 31 marzo nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Trani. Gli arrestati, in gran parte originari di Cerignola, hanno un’età compresa tra i 23 e i 56 anni. Secondo quanto emerso, il gruppo sarebbe stato in grado di rubare anche una decina di auto in una sola notte, per poi smontarle e rivenderne i pezzi sul mercato illegale. Le indagini, condotte dalla squadra mobile della questura di Andria e dalla Polizia Locale di Barletta, hanno ricostruito un sistema organizzato attivo in diversi comuni del nord Barese, tra cui Barletta e Trinitapoli. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Cerignola, banda dei furti d’auto decimata: ecco gli arrestati

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