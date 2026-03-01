Guida sotto effetto di alcol e droghe | 9 denunce 15 patenti ritirate e 3 auto sequestrate

Durante i controlli dei Carabinieri in tutta la provincia, sono state identificate nove persone che guidavano sotto l’effetto di alcol o droghe. Sono state ritirate quindici patenti e sequestrate tre auto. Le operazioni sono state mirate a contrastare la guida pericolosa e sono state condotte con controlli a tappeto per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.

Controlli a tappeto dei Carabinieri in tutta la provincia finalizzati a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. Il bilancio delle operazioni evidenzia ben 9 persone denunciate all'Autorità Giudiziaria e 7 persone segnalate all'Autorità.