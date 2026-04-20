Furti a raffica sui regionali Roma-Terni | preso alla stazione con valigie rubate
Un uomo di 31 anni, di origine tunisina e senza permesso di soggiorno, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo essere stato trovato alla stazione con valigie rubate. L’arresto arriva in seguito a diverse denunce di furti aggravati a bordo dei treni regionali lungo la tratta Roma-Terni. Le forze dell’ordine hanno identificato l’uomo e sequestrato alcune delle merce sottratte.
Un uomo di 31 anni, di origine tunisina e irregolare sul territorio nazionale, è stato individuato e arrestato dalla Polizia di Stato perchè ritenuto responsabile di una serie di furti aggravati commessi a bordo dei treni regionali lungo la tratta Roma–Terni.L’intervento è scattato a seguito.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Gli ascensori sono fuori uso da mesi. Disagi alla stazione di Sarzana. Sulle scale con valigie e biciclette
Serie di furti e danneggiamenti alle auto nella zona della stazione: preso il responsabileAgiva da tempo nella zona della stazione di Ferrara dove si è più volte reso protagonista di furti e danneggiamenti ad auto e strutture all'interno...