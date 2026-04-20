Furti a raffica sui regionali Roma-Terni | preso alla stazione con valigie rubate

Un uomo di 31 anni, di origine tunisina e senza permesso di soggiorno, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo essere stato trovato alla stazione con valigie rubate. L’arresto arriva in seguito a diverse denunce di furti aggravati a bordo dei treni regionali lungo la tratta Roma-Terni. Le forze dell’ordine hanno identificato l’uomo e sequestrato alcune delle merce sottratte.