Serie di furti e danneggiamenti alle auto nella zona della stazione | preso il responsabile

La polizia ha catturato l’autore di una serie di furti e danni alle auto nella zona della stazione di Ferrara. L’uomo aveva preso di mira le vetture e le strutture del parcheggio, agendo da settimane senza essere ancora stato fermato. Finalmente, gli agenti sono riusciti a individuarlo e a metterlo in manette.

Agiva da tempo nella zona della stazione di Ferrara dove si è più volte reso protagonista di furti e danneggiamenti ad auto e strutture all'interno del parcheggio. Tutto ciò, ignorando la presenza delle telecamere di videosorveglianza che lo hanno immortalato in diverse occasioni.

