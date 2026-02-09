Sangiovannese Adesso si pensa alla Coppa
Mercoledì la Sangiovannese affronta il Nibbiano Valtidone a Piacenza nell’andata di Coppa Italia. La squadra si prepara con determinazione, sperando di portare a casa un risultato positivo. La partita si gioca in un momento di grande attesa per i tifosi, pronti a sostenere la squadra in trasferta.
Arezzo, 09 febbraio 2026 – È tutto pronto per l’andata di Coppa Italia: mercoledì la Sangiovannese sarà di scena a Piacenza per affrontare il Nibbiano Valtidone. Fischio d’inizio alle ore 14.30 al campo “Bertocchi”, impianto storico della città emiliana, completamente ristrutturato nel 2024, con una capienza superiore ai mille posti e una tribuna centrale parzialmente coperta. Per la Sangio, come ricorda lo storico e giornalista Leonardo De Nicola, si tratta della prima partita ufficiale disputata a Piacenza nei suoi 99 anni di storia calcistica. Il Nibbiano Valtidone arriva all’appuntamento forte del successo per 2-0 ottenuto ieri sul campo del Formigine, una vittoria maturata senza particolari sofferenze che ha permesso alla formazione emiliana di consolidare il primato nel girone di Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
