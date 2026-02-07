La guerra ai furbetti della sosta corsie bus occupate e incroci bloccati Scout Speed non perdona | 15mila multe

La polizia municipale di Firenze ha già multato 15mila persone quest’anno per sosta irregolare e occupazione delle corsie bus. Le strade sono spesso bloccate da veicoli in doppia fila o parcheggiati sulle fermate, creando disagi in tutta la città. Gli agenti di Scout Speed stanno intensificando i controlli e non fanno sconti. La situazione peggiora ogni giorno, con mezzi che ostacolano il traffico e mettono a rischio la sicurezza di chi circola.

Firenze, 6 febbraio 2026 – Chi guida a Firenze lo sa: basta un'auto lasciata in doppia fila o un furgone piazzato sulla fermata del bus per mandare in tilt un intero tratto di strada. Firenze e il traffico, l'incubo dei corrieri. "Impossibile lavorare. Con i cantieri è follia" Ed è proprio su questi comportamenti che nel 2025 la Polizia municipale ha concentrato una serie di controlli mirati, soprattutto lungo le linee del Tpl e sui viali più congestionati, spesso già messi alla prova dai cantieri della tramvia. Autovelox, pronta la mappa a Firenze. Velocità assurde: record a 158 orari, in viale Redi è in arrivo il T-red Il risultato è un numero che fotografa la portata di un fenomeno: quasi 15mila multe in pochi mesi.

