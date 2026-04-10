Durante la prossima edizione della Milano Design Week 2026, presso la sede di BASE Milano, si terrà un esperimento sensoriale dedicato all’inquinamento acustico nelle città. L’evento si concentrerà sul rumore urbano come elemento centrale, trasformando il modo in cui si percepisce l’ambiente cittadino. La manifestazione coinvolgerà vari interventi e installazioni pensate per evidenziare l’impatto del rumore sulla vita quotidiana degli abitanti delle metropoli.

L’inquinamento acustico nelle metropoli diventerà il fulcro di un esperimento sensoriale presso la sede di BASE Milano durante la prossima edizione della Milano Design Week 2026. Il produttore di pneumatici Continental presenterà infatti l’installazione denominata The Sound of Premium, un percorso immersivo volto a esplorare e trasformare il rumore urbano in un’esperienza uditiva strutturata. Un percorso sensoriale tra caos e silenzio tecnologico. L’iniziativa progettata da WOA Studio, che vedrà il coinvolgimento della divisione Entertainment di WPP Media, propone ai visitatori una progressione sonora articolata in tre fasi distinte: il caos, l’armonia e la quiete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Design Week 2026: il rumore delle città diventa un’esperienza sensoriale

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