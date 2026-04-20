Dal 20 al 30 aprile 2026, Milano ospiterà il Fuorisalone, un evento che coinvolge diversi quartieri e distretti della città. Durante questa settimana, verranno presentati numerosi progetti di design, installazioni e mostre legate al settore. I visitatori potranno esplorare varie aree della città, ognuna caratterizzata da eventi e esposizioni differenti, che mostrano le ultime novità del mondo del design e dell’arredo.

Milano, aprile 2026 – Ci siamo. Dal 20 al 30 aprile, Milano si trasforma nella capitale mondiale del design con la Milano Design Week, che comprende il Salone del Mobile a Fiera Milano Rho (padiglioni 1-24) e il Fuorisalone, la rete di eventi, mostre, installazioni e presentazioni in città: nei cortili storici, nelle fabbriche riconvertite, nelle gallerie, nei negozi, nelle strade. L'accesso alla maggior parte degli appuntamenti del FuoriSalone è gratuito. Ma alcune mostre o installazioni speciali possono prevedere registrazione online o ingressi limitati: è sempre consigliabile verificare sul sito ufficiale dell'evento o del distretto di riferimento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fuorisalone 2026, i distretti e i progetti da non perdere. Cosa vedere e dove

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