Durante una partita allo stadio di Trapani, tre tifosi sono stati colpiti da Daspo dopo aver lanciato fumogeni e petardi in campo. La decisione arriva per tutelare la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori incidenti.

Tre tifosi sono stati raggiunti dai provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) su decisione del Questore di Trapani dopo gli episodi di violenza avvenuti durante una partita di calcio. I provvedimenti sono stati emessi per prevenire il ripetersi di simili comportamenti e tutelare l'ordine pubblico. Tre provvedimenti di Daspo a Trapani Il Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, ha firmato tre provvedimenti di DASPO nei confronti di tifosi trapanesi. La decisione è stata presa nell'ambito delle attività di prevenzione della violenza durante le manifestazioni sportive, con particolare attenzione agli episodi che si sono verificati nel corso di una partita di calcio.

Lanciano fumogeni e petardi in campo durante una partita allo stadio di Trapani, Daspo per tre titosi

