Fujakkà è un documento che porta il lettore nelle zone più periferiche di Napoli, offrendo uno sguardo diretto sulle realtà quotidiane di quei quartieri. La pubblicazione, realizzata da Edizioni BP, rappresenta il secondo capitolo di un progetto dedicato a raccontare parti meno conosciute della città. Il libro si concentra su storie e immagini di quei luoghi spesso ignorati dalla narrativa ufficiale, senza aggiungere interpretazioni o commenti.

Una Napoli mai vista ci aspetta nella nuova uscita targata Edizioni BP. Dopo aver esordito in grande stile con DOG, opera vincitrice al Lucca Project Contest 2022 e finalista come “ Miglior opera prima ” ai Premi Micheluzzi 2024, la fumettista partenopea Vaga (nome d’arte di Valentina Galluccio) torna sugli scaffali con un nuovo graphic novel ambientato nella periferia napoletana: FUJAKKÀ. Il volume sarà presentato a COMICON Napoli e arriverà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online dal 12 maggio. Fujakka -©J-POP Manga Un ragazzo e una ragazza. Due eterni adolescenti affamati di emozioni e uniti dalla voglia di vivere. Alla ricerca di un modo per scappare da una Napoli dai colori acidi, sospesa tra realtà e allucinazione.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Fujakkà è un viaggio graffiante dentro le periferie di Napoli

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