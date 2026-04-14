McFIT apre a Secondigliano e Mugnano di Napoli | così lo sport ravviva le periferie
Due nuove palestre sono state inaugurate recentemente nell'area di Napoli, una a Secondigliano e l'altra a Mugnano. Le aperture portano nuove opportunità di allenamento e attività fisica per i residenti delle zone periferiche. Le strutture sono state realizzate per offrire servizi di fitness e benessere, contribuendo a rendere più vivaci le aree circostanti. Le inaugurazioni seguono un trend di espansione nel settore del fitness nelle zone meno centrali della città.
Due nuove aperture nell'hinterland napoletano che dimostrano bene quanto il benessere possa diventare anche un elemento chiave per la vitalità urbana. Tra allenamento e socialità, le palestre si trasformano in presìdi di comunità con ricadute positive anche sull'economia locale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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