McFIT apre a Secondigliano e Mugnano di Napoli | così lo sport ravviva le periferie

Due nuove palestre sono state inaugurate recentemente nell'area di Napoli, una a Secondigliano e l'altra a Mugnano. Le aperture portano nuove opportunità di allenamento e attività fisica per i residenti delle zone periferiche. Le strutture sono state realizzate per offrire servizi di fitness e benessere, contribuendo a rendere più vivaci le aree circostanti. Le inaugurazioni seguono un trend di espansione nel settore del fitness nelle zone meno centrali della città.