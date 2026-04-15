Il Pnrr a Napoli sta per scadere e le periferie aspettano ancora le case promesse
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a Napoli sta per scadere, ma molte promesse non sono state ancora mantenute. Nei quartieri periferici, i cantieri di Taverna del Ferro, i Bipiani e la 2580 sono ancora in fase iniziale o fermi. Le famiglie che vi abitano da decenni vivono in edifici costruiti negli anni Ottanta, con pareti che cadono e muffa che si diffonde ovunque.
Taverna del Ferro, i Bipiani e la 2580 sono ancora cantieri semivuoti. Le famiglie vivono da 46 anni in palazzine dell'80 con pareti che crollano e muffa ovunque.🔗 Leggi su Fanpage.it
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