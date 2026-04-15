Il Pnrr a Napoli sta per scadere e le periferie aspettano ancora le case promesse

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a Napoli sta per scadere, ma molte promesse non sono state ancora mantenute. Nei quartieri periferici, i cantieri di Taverna del Ferro, i Bipiani e la 2580 sono ancora in fase iniziale o fermi. Le famiglie che vi abitano da decenni vivono in edifici costruiti negli anni Ottanta, con pareti che cadono e muffa che si diffonde ovunque.