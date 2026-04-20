Fuggitivo dall’Interpol arrestato a Vignola | rischia l’ergastolo

Un uomo di 45 anni, originario del Cingalese, è stato arrestato a Vignola dai carabinieri della Compagnia di Modena. L’individuo, ricercato dall’Interpol, aveva un mandato di cattura internazionale e rischia l’ergastolo. L’arresto è avvenuto nel centro del paese, senza incidenti, dopo un breve inseguimento. La polizia ha eseguito le verifiche e condotto l’uomo in caserma.

I carabinieri della Compagnia di Modena hanno intercettato e arrestato un uomo di 45 anni, originario del Cingalese, nel comune di Vignola. L’individuo è ricercato per gravi accuse di violenza sessuale commesse in Scozia tra il 2021 e il 2023, con un mandato di cattura emesso dalla Corte di Edimburgo il 26 marzo scorso che prevede la possibilità di una condanna fino all’ergastolo. L’uomo era riuscito a eludere le autorità britanniche dopo essere stato inizialmente rilasciato con misure cautelari. Invece di rispettare gli obblighi imposti dal sistema giudiziario scozzese, come le presentazioni periodiche presso i commissi di polizia, l’indagato ha scelto la via della fuga, assentandosi alle udienze e rendendosi del tutto irreperibile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuggitivo dall’Interpol arrestato a Vignola: rischia l’ergastolo Notizie correlate Leggi anche: Ricercato dall'Interpol, arrestato in piazzale Lotto: è accusato di essere un "passeur" Milano, scafista incastrato in piazzale Lotto: arrestato trentenne egiziano ricercato dall'InterpolÈ stato eseguito un arresto provvisorio ai fini estradizionali nei confronti di un cittadino egiziano di 30 anni, ricercato a livello internazionale...