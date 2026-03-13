Milano scafista incastrato in piazzale Lotto | arrestato trentenne egiziano ricercato dall' Interpol

Un uomo di 30 anni di origine egiziana è stato arrestato a Milano nel piazzale Lotto. Era ricercato dall’Interpol per aver favorito l’immigrazione clandestina. Le autorità italiane lo hanno fermato e messo in manette, portandolo via dalla zona. L’arresto segue le indagini su attività di scafismo e traffico di migranti.

È stato eseguito un arresto provvisorio ai fini estradizionali nei confronti di un cittadino egiziano di 30 anni, ricercato a livello internazionale per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo è stato fermato a Milano durante un controllo di polizia, in seguito a un provvedimento di cattura emesso dalle autorità giudiziarie di Port Said (Egitto). Operazione congiunta delle forze dell’ordine Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella serata di lunedì scorso. Gli agenti del Commissariato Bonola, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, hanno individuato e fermato il cittadino egiziano durante i consueti servizi di controllo del territorio nella zona di Piazzale Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Milano, scafista incastrato in piazzale Lotto: arrestato trentenne egiziano ricercato dall'Interpol Articoli correlati Leggi anche: Ricercato dall'Interpol, arrestato in piazzale Lotto: è accusato di essere un "passeur" Favoriva l’immigrazione clandestina: in manette a Milano un 30enne egiziano ricercato dall’InterpolMilano, 13 marzo 2026 – Facilitava l’immigrazione clandestina in Europa attraverso l'aggiramento delle norme sui visti turistici, facendo credere...