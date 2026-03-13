Ricercato dall' Interpol arrestato in piazzale Lotto | è accusato di essere un passeur

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È successo nella giornata di lunedì 9 marzo. Nei guai un 39enne egiziano che era ricercato dalle autorità di Port Said Sulla sua testa pendeva un provvedimento di cattura emesso dalle autorità egiziane per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Per lui, 39enne cittadino egiziano, sono scattate le manette nella serata di lunedì 9 marzo, quando è stato fermato per un controllo dagli agenti della polizia in piazzale Lotto a Milano. L’uomo, nel dettaglio, è stato fermato e controllato dagli agenti del commissariato Bonola che erano impegnati in una attività di monitoraggio della zona. Quando i detective hanno messo le sue generalità nel database è emerso che risultava ricercato in ambito internazionale anche con una red notice Interpol (avviso di ricerca e cattura per reati gravi contro la persona). 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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