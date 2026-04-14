Nelle ultime settimane, a Frosinone si sono verificati diversi atti di vandalismo contro statue religiose, tra cui quelle di Madonna e Padre Pio. Le statue sono state decapitate, provocando sconcerto tra i residenti e suscitando preoccupazione nella comunità. La situazione ha generato reazioni di shock e apprensione, mentre le forze dell’ordine cercano di identificare i responsabili di questi episodi.

A Frosinone si moltiplicano gli episodi di vandalismo a sfondo religioso, lasciando la comunità sotto shock e alimentando un clima di crescente inquietudine. A pochi giorni dalle celebrazioni di Pasqua, la città si trova a fare i conti con un doppio sfregio che ha colpito due simboli profondamente radicati nella devozione popolare. La statua di Padre Pio, custodita nella chiesa di San Benedetto, è stata trovata decapitata, dando il via a una sequenza di eventi che ha scosso residenti e fedeli. Il primo episodio ha subito suscitato sgomento e indignazione, ma ciò che inizialmente poteva sembrare un gesto isolato si è trasformato in un caso più complesso.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Orrore in Italia, decapitate le statue di Madonna e Padre Pio: “Fatto così, tremendo”

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