Frosinone nasce il progetto EPIC per la cittadinanza attiva Coinvolti 10 Comuni ciociari e 9 Nazioni

Un patto territoriale che travalica i confini nazionali per puntare ai fondi comunitari. L’Ufficio Europa si conferma una cabina di regia strategica con la presentazione ufficiale della candidatura al programma europeo CERV – “Networks of Towns” 2026. Al centro della proposta c'è il progetto EPIC.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Progetto per il benessere e la cittadinanza attiva in oratorio a RonchisNell'ambito delle attività che fanno parte del progetto per il benessere e la cittadinanza attiva, a Ronchis, domenica 19 aprile, dalle 14.

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Aggiornamenti e dibattiti

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Frosinone: nasce la rete Restituire Futuro per il reinserimento lavorativo delle persone fragiliSi è svolta presso la Cittadella Cielo di Frosinone la conferenza stampa di presentazione e la firma del Protocollo d’Intesa Restituire Futuro, promossa dall’Associazione Insieme verso Nuovi ... agensir.it

Frosinone, telecamere con l'intelligenza artificiale nei vachi della città: previsto anche il riconoscimento faccialeL’intelligenza artificiale cambierà il sistema di videosorveglianza della città. La rivoluzione sarà possibile grazie al progetto denominato Sentinel 2030 tramite il quale anche il Comune di ... ilmessaggero.it

Radio1 Rai. . #Frosinone È caccia ad una persona che da mesi sta sfregiando statue all'interno delle Chiese di tutta la provincia. Sugli episodi, almeno 8, indagano polizia e carabinieri Di Giuseppe Lisi #GR1 - facebook.com facebook

Statue sacre decapitate a Frosinone: è caccia al serial killer. Il vescovo ai fedeli: “Vigilate” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com