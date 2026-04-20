Frosinone Let’s Move Together

Dal 27 marzo al 26 aprile 2026, cinque province del Lazio saranno teatro di “Let’s Move Together”, un evento dedicato allo sport all’aperto e all’inclusione sociale. La manifestazione si svolgerà in diverse località della regione e coinvolgerà varie attività sportive. L’obiettivo dichiarato è promuovere l’attività fisica e favorire l’integrazione tra diverse comunità. La manifestazione è organizzata con il coinvolgimento di enti locali e associazioni sportive.

Dal 27 marzo al 26 aprile 2026, le cinque province del Lazio ospiteranno “Let’s Move Together”, una grande manifestazione dedicata allo sport all’aperto e all’inclusione sociale. L’evento, promosso dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) Lazio con il patrocinio della Regione e del CONI Lazio.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it SCHIANTO A FROSINONE!!! [#03] CARRIERA ALLENATORE FC 26 Notizie correlate Move Off, rassegna di danza contemporaneaDa oggi al 24 maggio riparte, al Teatro comunale Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga, la Rassegna internazionale di danza contemporanea Move... Russia expels German diplomat in tit-for-tat moveThe ministry said in a statement that Germany’s accusations that the Russian diplomat had been engaged in spying were fabricated and a provocation. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Villaggio dello sport a Santa Barbara, Frontini sale sul ring con i guantoni da boxe | VIDEO E FOTO; Let’s Move Together approda nella Capitale: tre giorni di Sport al Palazzetto dello Sport e al Club Villaggio Olimpico; Viterbo - La sindaca Frontini si prepara alla sfida: allenamenti durante il Let’s move Together; Let's Move Together, due giorni di grande sport per tutti a Rieti. La prima edizione di Let’ S Move Together, lo sport in piazza, a Rieti l'11 e 12 aprileRIETI -bUna partecipata conferenza stampa nella sala Tevere della Regione Lazio, introdotta e presentata dalla conduttrice della Domenica Sportiva Simona Rolandi, è stata l’ideale taglio del nastro di ... ilmessaggero.it Dal 27 marzo al 26 aprile la prima edizione di Let’ S Move Together, lo sport in piazza nelle province del LazioLo sport arriva nelle piazze di tutte le province del Lazio su iniziativa dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Eps Lazio, neonata struttura di coordinamento che ... ilmessaggero.it Lo sport esce dai campi… e conquista la piazza. “Let’s Move Together” per la quarta tappa si ferma a Roma. Il suo viaggio continua con il progetto della EPS Lazio che mette insieme tutte le realtà della promozione sportiva per portare ogni disciplina tra la g - facebook.com facebook