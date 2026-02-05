Russia expels German diplomat in tit-for-tat move

La Russia ha deciso di espellere un diplomatico tedesco, reagendo alle recenti mosse di Berlino. La minaccia di escalation tra i due paesi si fa più concreta, mentre le tensioni aumentano e le diplomazie cercano di trovare una soluzione. La decisione arriva a poche ore da un’altra espulsione e rischia di complicare ulteriormente i rapporti tra Mosca e Berlino.

The ministry said in a statement that Germany's accusations that the Russian diplomat had been engaged in spying were fabricated and a provocation. Il ministero ha affermato in un comunicato che le accuse della Germania, secondo cui il diplomatico russo sarebbe stato coinvolto in attività di spionaggio, sono state inventate e rappresentano una provocazione.

