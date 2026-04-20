frodi informatiche cento denunce in tre mesi

Negli ultimi tre mesi sono state presentate circa cento denunce legate a frodi e truffe informatiche, con un leggero incremento rispetto ai periodi precedenti. Contestualmente, le denunce per accesso non autorizzato ai sistemi informatici sono diminuite significativamente. I dati evidenziano un andamento contrastante tra le diverse categorie di reati informatici, con un aumento delle attività fraudolente e una diminuzione delle violazioni di accesso illecito.

Truffe e frodi informatiche in lieve aumento, mentre si registra una sensibile diminuzione delle denunce per accesso abusivo a sistema informatico. Sono alcuni dei dati relativi all’attività della polizia postale, resi noti nei giorni scorsi nell’ambito della festa della polizia di Stato. La ricorrenza è stata occasione per fare il punto sulle attività delle varie sezioni della questura, oltre alle specialità come la Postale. Entrando nel dettaglio dei numeri, nel 2025 la polizia postale ha denunciato 60 persone, contro le 64 del 2024. Nei primi tre mesi del 2026 le denunce sono invece state trenta. Le attività di indagine delegate sono state cento, venticinque in meno rispetto al 2024.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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