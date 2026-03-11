Frodi informatiche e riciclaggio | scattano sequestri a Salerno e in diverse province

Sequestri sono stati effettuati a Salerno e in varie province italiane dopo un'indagine su frodi informatiche e riciclaggio. Le operazioni coinvolgono diverse forze dell'ordine e mirano a contrastare attività illegali legate al settore digitale. Le autorità hanno sequestrato beni e documenti in tutta Italia, concentrandosi sulle aree più colpite da queste pratiche illecite.

Sequestri nel nostro territorio e in numerose altre regioni d'Italia, a seguito di frodi informatiche. Da stamattina, come disposto dal Gip di Salerno su richiesta della Procura, i carabinieri di Battipaglia, insieme ai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, stanno eseguendo, in numerose province un provvedimento che prevede misure cautelari reali nei confronti di diversi soggetti indagati per riciclaggio.