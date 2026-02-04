assicurazioni e frodi informatiche anche i privati iniziano a tutelarsi

Firenze, 4 febbraio 2026 – Sempre più persone si difendono dalle truffe online e dai furti di dati. Dopo le aziende, anche i privati iniziano a prendere precauzioni contro clonazioni di telefono, accessi abusivi e furti dei soldi sui conti bancari. La paura cresce e le assicurazioni offrono nuove soluzioni per proteggersi.

Firenze, 4 febbraio 2026 – Clonazione del telefono, furto dei dati bancari, accessi abusivi ai conti correnti, truffe online. Le frodi informatiche non sono più un problema solo per le aziende, ma colpiscono sempre più spesso anche i privati e le famiglie. Una domanda sorge spontanea: esistono assicurazioni in grado di proteggere i cittadini da questi rischi? La risposta è sì, ma con alcune importanti precisazioni. “Qualcosa si sta muovendo anche per il mondo dei privati”, spiega Antonio Naldini, agente di Vittoria Assicurazioni e referente per il settore assicurativo di Confcommercio Firenze. “Non parliamo però ancora di coperture complete come quelle aziendali, ma il mercato sta iniziando ad ampliare le tutele”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

