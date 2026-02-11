Treviso | Frode da 80 milioni tra ditte fantasma e flussi di capitali in Cina indagati 5 imprenditori

La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto una truffa da 80 milioni di euro. Cinque imprenditori cinesi avrebbero usato ditte fantasma e flussi di capitali illeciti tra Italia e Cina per evadere le tasse e riciclare denaro. Gli investigatori hanno smantellato un sistema articolato che coinvolgeva tessuti falsi e operazioni finanziarie irregolari. Al momento, gli uomini delle forze dell’ordine stanno continuando le verifiche e sequestrando beni riconducibili ai sospetti.

Tessuti Fantasma e Flussi Illeciti: La Frode da 80 Milioni di Euro Svelata a Treviso. Un’operazione complessa della Guardia di Finanza di Treviso ha portato alla luce un sistema di frode fiscale e riciclaggio di denaro che ha visto coinvolti cinque imprenditori cinesi. L’indagine, durata dal 2019 al 2024, ha svelato un’evasione fiscale stimata in oltre 10 milioni di euro, con un sofisticato schema di fatturazione fittizia e un flusso di capitali verso la Cina. Le indagini si sono concentrate su un gruppo imprenditoriale che, sfruttando una rete di ditte cartiere, è riuscito ad abbattere notevolmente il proprio reddito imponibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un'indagine ha portato alla luce una vasta rete di frode fiscale da oltre 8 milioni di euro.

