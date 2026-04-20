Fremont | la felicità in un biscotto della fortuna – Recensione

Donya, ex traduttrice per l’esercito americano in Afghanistan, si trova ora a Fremont come rifugiata. La sua storia si intreccia con la vita quotidiana di questa cittadina statunitense, lontana dai conflitti passati. Dopo aver lasciato il suo paese, ha cercato un nuovo inizio negli Stati Uniti, trovandosi a confrontarsi con un contesto completamente diverso. La sua presenza rappresenta un esempio di come le vite possano cambiare drasticamente dopo eventi traumatici.

Donya lavorava come traduttrice per l’esercito americano in Afghanistan e ora si trova negli Stati Uniti, per la precisione nella cittadina di Fremont, come rifugiata. Sola, partita senza familiari o amici, vive in una comunità di connazionali in esilio e ha trovato lavoro presso una piccola fabbrica cinese che realizza i tipici biscotti con la fortuna, distribuiti nei ristoranti orientali. La protagonista fatica a prender sonno e comincia così a frequentare uno psichiatra, il dottor Anthony, un bizzarro luminare che sembra più interessato a leggere brani ad alta voce dal romanzo Zanna Bianca che ad ascoltare i problemi della sua paziente. Quando l’anziana impiegata responsabile dei messaggi contenuti nei dolcetti muore improvvisamente, Donya viene promossa al suo posto.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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