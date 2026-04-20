Frega Philip Morris Italia | Ricerca e tecnologia chiave del successo

A Milano, un rappresentante di una nota azienda del settore del tabacco ha dichiarato che, nel processo di trasformazione, sono stati depositati cinque brevetti relativi a innovazioni nel campo della ricerca e della tecnologia. La comunicazione è avvenuta il 20 aprile e riguarda l’impegno dell’azienda nel settore. La dichiarazione si concentra sull’importanza delle attività di ricerca e sviluppo per il progresso e il successo aziendale.

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - “Da un punto di vista di ricerca, Philip Morris nella propria trasformazione ha depositato ben 5.000 brevetti. Devialet nella sua breve storia è riuscita a depositare 250 brevetti in un ambito estremamente competitivo. Due dati che illustrano quanto la ricerca e la tecnologia siano la chiave del successo sia per Devialet sia per Philip Morris”. Così Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia in occasione della presentazione di Soundsorial Design, il progetto realizzato per la Milano Design Week da Iqos, il sistema di riscaldamento del tabacco numero uno al mondo, e Devialet, leader internazionale nell'ingegneria acustica.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Frega (Philip Morris Italia): "Ricerca e tecnologia chiave del successo" Notizie correlate Philip Morris, Bonds by Iqos parte dall'Italia. Frega: "Le bionde presto oggetti da museo"Il gruppo ha investito oltre 16 miliardi di dollari per sviluppare, validare scientificamente, produrre e commercializzare le proprie alternative... Philip Morris International lancia in Italia il nuovo Bonds by IqosUn dispositivo per il riscaldamento elettronico del tabacco che amplia il portafoglio a disposizione degli adulti che vogliono smettere di usare... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Milano Design Week: Frega (Philip Morris Italia), 'impegnati in ricerca e innovazione'; PMI protagonista alla Design Week con IQOS e Devialet: il suono diventa esperienza sensoriale; Philip Morris investe sulla formazione dei giovani talenti; IQOS torna alla Milano Design Week con l'installazione Soundsorial. Frega (Philip Morris Italia): Liberare l’Italia dalle sigarette entro il 2035Milano, 3 mar. (Adnkronos) - Dieci anni fa abbiamo iniziato un percorso ambizioso: liberare il Paese delle sigarette. Oggi, visto il progresso e i 4,5 milioni di consumatori adulti che hanno ... notizie.tiscali.it Philip Morris investe sulla formazione dei giovani talentiINVESTIRE nelle competenze e accompagnare i giovani nel mondo del lavoro, contribuendo allo sviluppo di occupazione qualificata in Italia. quotidiano.net Milano Design Week: Della Monica (Philip Morris Italia), ‘Iqos e Devialet uniti nel puntare x.com Il futuro della filiera agricola italiana passa dalle persone e dalle competenze. Ieri a Verona, nel corso del VINITALY, Cesare Trippella, Direttore Value Chain & External Engagement di Philip Morris Italia, ha evidenziato l’importanza di guardare al futuro della fi - facebook.com facebook