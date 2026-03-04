Philip Morris Italia ha avviato il progetto BONDS, con l’intenzione di mettere le sigarette tradizionali in un museo. La compagnia ha dichiarato che le sigarette “bionde” diventeranno presto pezzi da collezione, segnando una svolta nel settore del tabacco. La strategia mira a ridurre l’uso di sigarette convenzionali e a promuovere alternative più moderne.

Il gruppo ha investito oltre 16 miliardi di dollari per sviluppare, validare scientificamente, produrre e commercializzare le proprie alternative alla combustione, e oggi sono presenti in 106 mercati Philip Morris Italia vuole mandare le sigarette classiche al museo. È questo l'obiettivo di BONDS by IQOS, il nuovo dispositivo che ha scelto l'Italia come mercato per debuttare e ampliare così il portafoglio dei prodotti senza combustione destinati ai maggiorenni che altrimenti continuerebbero a fumare sigarette o a utilizzare altri prodotti contenenti nicotina. Il gruppo ha investito oltre 16 miliardi di dollari per sviluppare, validare scientificamente, produrre e commercializzare le proprie alternative alla combustione, e oggi sono presenti in 106 mercati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Philip Morris, Bonds by Iqos parte dall'Italia. Frega: "Le bionde presto oggetti da museo"

L’innovazione di Philip Morris parte dall’Italia con il nuovo BONDS by IQOSCon il lancio di BONDS by IQOS, annunciato il 3 marzo 2026 dall’Italia Embassy di Foro Bonaparte a Milano, Philip Morris Italia rafforza il proprio...

Philip Morris International lancia in Italia il nuovo Bonds by IqosUn dispositivo per il riscaldamento elettronico del tabacco che amplia il portafoglio a disposizione degli adulti che vogliono smettere di usare...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Philip Morris

Temi più discussi: L’innovazione di Philip Morris parte dall’Italia con il nuovo BONDS by IQOS; Philip Morris accelera la transizione smoke-free con il lancio di BONDS by IQOS; Sigarette oggetti da museo entro il 2035, Philip Morris lancia Bonds by Iqos; Philip Morris lancia Bonds by Iqos e spinge la transizione smoke-free entro il 2035.

Philip Morris, Bonds by Iqos parte dall'Italia. Frega: Le bionde presto oggetti da museoIl gruppo ha investito oltre 16 miliardi di dollari per sviluppare, validare scientificamente, produrre e commercializzare le proprie alternative alla combustione, e oggi sono presenti in 106 mercati ... ilgiornale.it

Philip Morris Italia lancia nuovo Bonds by Iqos: 'entro 2035 sigarette come oggetti da museo'Philip Morris Italia, affiliata italiana del gruppo Philip Morris International, ha annunciato oggi il lancio in Italia di Bonds by Iqos. Il nuovo dispositivo rappresenta l’ultima novità nel suo porta ... adnkronos.com

Insieme a una delegazione della Commissione Politiche dell’Unione Europea abbiamo svolto un approfondimento presso lo stabilimento di Philip Morris Italia, nell’ambito della verifica sulle nuove proposte europee che intendono rivedere la struttura e le aliq facebook

Sigarette “oggetti da museo” entro il 2035, Philip Morris lancia Bonds by Iqos dlvr.it/TRGYxj x.com