Giustiziato con un colpo alla nuca e poi dato alle fiamme | chi ha ucciso Salvatore Privitera e perché

Da cataniatoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvatore Alfio Privitera fa l'ultima promessa della sua vita in un tardo pomeriggio del 5 gennaio. Esce di casa assicurando alla moglie che tornerà nel giro di poco, giusto il tempo di comprare le sigarette e andare a riprendere il figlio piccolo a casa della sorella. Le telecamere di sorveglianza di una villetta privata lo inquadrano alle 19.24 mentre cammina verso la sua auto a noleggio, una Volkswagen T-Roc. Stringe tra le mani una grossa busta, diversa e più grande di quella con cui era rientrato a casa appena due minuti prima. È l'ultima immagine di un uomo vivo che si incammina verso un appuntamento dal quale non farà mai ritorno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Salvatore Alfio Privitera sarebbe stato ucciso a Catania e non a CarlentiniCatania, Svolta nel Caso Privitera: L’Indagine Si Concentra sul Capoluogo Etneo Catania, 13 febbraio 2026 – Un colpo di scena nel caso di Salvatore...

Prof. ucciso e dato alle fiamme, morto l'anziano killerGentile si è spento alla clinica Padre Pio di Mondragone dove era ricoverato da mesi per un intervento al femore.

Tutto quello che riguarda Salvatore Privitera

Temi più discussi: Ucciso a pochi metri da casa di uno dei killer: due arresti per l'omicidio Privitera, c'è anche il figlio di un boss; Catania, due arresti per l’omicidio di Salvatore Privitera; Appuntamento con gli assassini: il brutale omicidio di Privitera minuto per minuto; Un colpo di pistola alla nuca e poi bruciato per contrasti sulla spaccio di droga: fatta luce sull'omicidio di Salvatore Privitera.

salvatore privitera giustiziato con un colpoAppuntamento con gli assassini: il brutale omicidio di Privitera minuto per minutoIl Gps della T-Roc, la collanina d'oro, i soldi, la droga e il gioco d'azzardo. Nelle carte dell'ordinanza del gip di Catania il puzzle accusatorio che ha permesso di chiudere il cerchio sui killer ... lasicilia.it

salvatore privitera giustiziato con un colpoRisolto il giallo di Carlentini, ucciso e bruciato per un regolamento di conti: due arrestiUno dei due fermati per l'omicidio di Salvatore Privitera è il figlio di un boss del clan Cappello-Bonaccorsi ... msn.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.