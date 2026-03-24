Giustiziato con un colpo alla nuca e poi dato alle fiamme | chi ha ucciso Salvatore Privitera e perché

Salvatore Alfio Privitera fa l'ultima promessa della sua vita in un tardo pomeriggio del 5 gennaio. Esce di casa assicurando alla moglie che tornerà nel giro di poco, giusto il tempo di comprare le sigarette e andare a riprendere il figlio piccolo a casa della sorella. Le telecamere di sorveglianza di una villetta privata lo inquadrano alle 19.24 mentre cammina verso la sua auto a noleggio, una Volkswagen T-Roc. Stringe tra le mani una grossa busta, diversa e più grande di quella con cui era rientrato a casa appena due minuti prima. È l'ultima immagine di un uomo vivo che si incammina verso un appuntamento dal quale non farà mai ritorno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Tutto quello che riguarda Salvatore Privitera

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