Dup e bilancio ‘Futuro per Montesarchio’ | Dopo tre anni ancora nessuna svolta

Il gruppo ‘Futuro per Montesarchio’ denuncia che, dopo tre anni, non ci sono progressi sul fronte del Dup e del bilancio comunale. La causa principale risiede nella mancanza di decisioni chiare da parte dell’amministrazione, che ha rallentato le procedure di approvazione. La minoranza evidenzia come questa situazione impedisca di programmare interventi concreti per il territorio. La questione resta aperta, mentre l’attesa di una svolta continua.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della minoranza consiliare ‘Futuro per Montesarchio’. Nel Consiglio comunale del 19 Febbraio, abbiamo votato contro DUP e Bilancio perché, dopo tre anni di amministrazione, non emerge alcuno slancio innovativo né una vera strategia di sviluppo per Montesarchio. Si continua ad amministrare grazie a progettualità provenienti dal passato, mentre manca un rafforzamento della capacità progettuale autonoma del Comune, e questo ci trascina spesso in fondo alle graduatorie di bandi regionali e nazionali. Non abbiamo ricevuto risposte su quali progetti esecutivi e cantierabili siano realmente pronti per i prossimi bandi, né su quale sia l’intervento strutturale nuovo che rappresenti il pilastro dello sviluppo 2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Ancora Caos sulle partecipate. Fdi: "Bilancio e Dup da rimandare. Prima ci vogliono chiarimenti"La questione delle partecipate comunali resta al centro del dibattito politico, con la Corte dei Conti che ha evidenziato irregolarità e la richiesta di chiarimenti ancora inevasa.

Leggi anche: Approvati a Pianella il bilancio di previsione e il Dup, la maggioranza: "Visione solida e proiettata al futuro"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: A Parghelia è scontro sul Bilancio, l’opposizione: A pochi giorni dalla scadenza documenti non disponibili, la Giunta chiarisca · ilvibonese.it; Faicchio, approvato Bilancio di Previsione e DUP; Tutto il consiglio per Finotti cittadino di Pietrasanta; Petronà cambia passo, il Consiglio comunale vara le scelte strategiche per governo e sviluppo.

Jonadi, Ionadi nel Cuore vota contro Dup e Bilancio: Manca una visione per il futuroIl gruppo consiliare Ionadi nel Cuore – composto dal capogruppo Antonio Arena e dai consiglieri Gabriele Prestia, e Francesco Catania – ha espresso voto contrario al Documento Unico di Programmazione ... zoom24.it

Faicchio approva Bilancio, DUP e Piano Urbanistico ComunaleFaicchio approva Bilancio 2026/28, DUP e PUC, segnando un percorso di crescita economica, sociale e urbanistica condiviso. fremondoweb.com

BATTIPAGLIA, SALTA IL CONSIGLIO SU DUP E BILANCIO - facebook.com facebook

Via libera a linee programmatiche, bilancio e Dup della Provincia di Oristano x.com