Fred De Palma torna La testa gira feat Anitta ed Emis Killa | Portare artisti internazionali in Italia è il mio successo più grande – Intervista video

Fred De Palma torna con il brano “La testa gira”, featuring Anitta ed Emis Killa. L’artista ha dichiarato che portare artisti internazionali in Italia rappresenta per lui il suo più grande traguardo. La collaborazione con Anitta ed Emis Killa segue successi passati e si inserisce nel suo percorso musicale. L’intervista video mostra il suo entusiasmo per questa nuova uscita e per le collaborazioni future.

Fred De Palma torna sulla scena con una collaborazione che ha ottenuto in passato successi multiplatino: dopo “Paloma” (triplo Platino), e “Un Altro Ballo” (Doppio platino), Fred si affianca nuovamente alla regina mondiale del reggaeton Anitta, a cui si aggiunge il flow di Emis Killa, per una collaborazione esplosiva che unisce il meglio del pop latino e dell’urban italiano. Il nuovo singolo “La testa gira”, feat. Anitta & Emis Killa, – prodotto da Cino – è uscito lo scorso venerdì 27 marzo (AtlanticWarner Music Italy), è un brano magnetico costruito su un loop ipnotico che non ti molla più: ritmo travolgente, vibrazioni da club e un ritornello destinato a diventare un trend immediato: la traccia perfetta per accendere qualsiasi party.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Fred De Palma torna “La testa gira”, feat. Anitta ed Emis Killa: “Portare artisti internazionali in Italia è il mio successo più grande” – Intervista video Notizie correlate Too Hot To Handle torna con Selvaggia Lucarelli al posto di Fred De PalmaIl reality che vieta il sesso torna su Netflix con una novità: a narrare le gesta dei concorrenti nella seconda edizione italiana di Too Hot To... Sì Madame, ni Blanco ed Elisa, no Fred De Palma. Bravi Willie Peyote e Piotta. Che orrore Niko Pandetta. Le recensioniChe weekend! La musica italiana non si risparmia mai ma spesso si supera offrendo un menù particolarmente ricco. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sacro Cuore Music Fest. Fred De Palma accende la quarta edizione; Fred De Palma sul palco dell’Arena Sacro Cuore: svelato il primo big del Music Fest; Oristano, il sacro Cuore Music Fest cala il suo primo asso: sul palco Fred de Palma - L'Unione Sarda.it; R101: Sinner torna numero 1 al mondo Video. Fred De Palma torna a collaborare con Rose VillainFred de Palma ha confermato il suo ritorno: il re italiano del reggaeton, che mescola i ritmi latini al rap, ha annunciato MMH, il nuovo singolo in cui torna a collaborare con Rose Villain. Il brano, ... ansa.it Fred De Palma torna ad accendere l'estate con il nuovo singolo PassioneFred De Palma torna ad accendere l'estate con il nuovo singolo Passione fuori dal 19 luglio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il re italiano della latin music e uno dei primi ad essere ... tgcom24.mediaset.it Il brano di Fred De Palma, Anitta e Emis Killa è un’esplosione reggaeton/urban dal ritmo ipnotico. “La testa gira” racconta una notte senza freni, tra club, luci, velocità e lusso, dove divertimento ed eccessi si intrecciano in un’atmosf - facebook.com facebook