Il reality che vieta il sesso torna su Netflix con una novità: a narrare le gesta dei concorrenti nella seconda edizione italiana di Too Hot To Handle sarà Selvaggia Lucarelli, che prende il posto di Fred De Palma. Lana è pronta a riaccendersi e con lei i bollenti spiriti di una nuova stagione del reality prodotto da Fremantle e in arrivo prossimamente su Netflix. L’opinionista del Grande Fratello Vip sarà quindi la special guest che darà il via a un viaggio tra tentazioni e colpi di scena, in cui i concorrenti dovranno cercare di controllare i loro istinti per arrivare fino alla fine. Un gruppo di single tremendamente hot si ritrova in una location da sogno, ma per vincere il montepremi c’è una condizione: niente sesso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Too Hot To Handle torna con Selvaggia Lucarelli al posto di Fred De Palma

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